Алкоголь и сигареты: 100-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

«Теперь я все никак не могу понять, курение и алкоголь — это добро или зло?» — задался вопросом 100-летний Чжан Кэминь

Сейчас Кэминь живет в одном доме с представителями пяти поколений своей семьи и проводит время за курением и просмотром телепередач

Житель Китая, которому 27 июня исполнилось 100 лет, назвал секретом долголетия алкоголь, сигареты и фастфуд. Об этом сообщает издание India.

Чжан Кэминь рассказал, что так долго прожил благодаря тому, что курит, пьет алкогольные напитки и употребляет в пищу все, что захочет. Он добавил, что никогда не переживает из-за вредной пищи и редко раздражается.

Кэминь даже назвал алкоголь и табак самой большой страстью своей жизни. Тем не менее, он признал, что ему пришлось сократить потребление алкоголя после того, как ему исполнилось 90 лет, так как не хотел быть причиной происшествий на работе.

100-летний китаец начал курить, когда ему было 20 лет, так как хотел больше общения. Он до сих пор выкуривает по пачке сигарет каждый день. У него нет серьезных проблем со здоровьем, за исключением ухудшения слуха.

«Теперь я все никак не могу понять, курение и алкоголь — это добро или зло?» — задался вопросом он.

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