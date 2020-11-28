Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шуток англоязычных иностранцев

Местным жителям надоели шутки англоязычных иностранцев

Австрийская деревня Fucking (Фуккинг) сменит название на Fugging. Местные жители устали от бесконечных насмешек. Об этом пишет The Guardian.

Старое название, по мнению экспертов, уходит корнями в XI век. Эта деревня расположена в 350 километрах от Вены, в ней живут около 100 человек.

Местные жители рассказали, что все больше англоговорящих туристов стали останавливаться, чтобы сфотографироваться у указателя на въезде в деревню. Кто-то из них принимает развратные позы, а фотографии потом выкладывают в соцсетях.

Некоторые из туристов даже воровали указатели, из-за чего местные власти стали использовать для указателя более прочную конструкцию с бетонным основанием.

Местные жители стали находить сообщения о своей деревне после того, как ее упомянул в своей книге австрийский писатель Курт Палм. Позже по ней сняли фильм под названием Bad Fucking («Чертовски плохо»).

Кстати, в 40 минутах езды от Фуккинга в Германии есть деревня под названием Петтинг.