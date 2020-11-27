Когда дизайнер облажался по полной: курьезные фото нелепых кафе

«Ох уж это современное искусство, от которого пропадает аппетит»

Большинство людей не замечают своих проколов, но чужие оплошности сразу бросаются в глаза, особенно ошибки дизайнера, чьи работы ежедневно видят сотни человек. Тем более если речь идет о таком публичном месте, как кафе, в котором обстановка порой не менее важна, чем вкус блюд.

Надеемся, что владельцы этих 15 ресторанов увидели свое заведение в данной подборке и уволили своих непутевых дизайнеров.

«Лампы, которые напоминают средства контрацепции. Сомнительное дизайнерское решение», «Восковые фигуры в техасском ресторане, которые могут до смерти напугать любого посетителя», «А как вам такой дизайн уборной в лондонском ресторане класса люкс?», «Дизайн для девушек, которые ходят в туалет группами?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.