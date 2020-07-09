Американская актриса утонула в озере, купаясь с четырехлетним сыном



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Американская актриса Ная Ривера

Версию с возможным суицидом полиция пока не рассматривает

Американская актриса Ная Ривера, известная по роли в сериале «Хор», вместе со своим четырехлетним сыном поехала отдохнуть на озеро в Калифорнии. Спустя некоторое время очевидцы обнаружили в воде лодку с малышом в спасательном жилете. Саму девушку не нашли. Как сообщил шериф округа Вентура, Ривера, предположительно, утонула во время купания. Сейчас продолжаются поиски тела утонувшей. Машина Наи была найдена неподалеку, в ней обнаружены личные вещи пропавшей.

Версию с возможным суицидом полиция пока не рассматривает. Ная не была похожа на человека, склонного к депрессии, а за день до трагедии опубликовала в своем Твиттере милое фото с сыном.

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