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    Жизнь

    Для девушек с крошечной грудью разработали новую форму купальника (фото)

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    Телезвезда Кортни Кардашьян - Для девушек с крошечной грудью разработали новую форму купальника (фото)
    Телезвезда Кортни Кардашьян

    Отмечается, что новая форма подчеркивает естественную форму груди и в то же время приподнимает ее

    Журналисты портала Who What Wear предложили женщинам с маленьким размером груди новую модель бикини. По словам автора материала, читательницам с небольшой грудью подойдут купальники с косточками, которые будут поддерживать бюст. При этом у топа не должно быть плотных чашек. Отмечается, что такая форма подчеркивает естественную форму груди и в то же время приподнимает ее.

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    Для девушек с крошечной грудью разработали новую форму купальника (фото)
    Для девушек с крошечной грудью разработали новую форму купальника (фото)
    Для девушек с крошечной грудью разработали новую форму купальника (фото)
    Для девушек с крошечной грудью разработали новую форму купальника (фото)
    Для девушек с крошечной грудью разработали новую форму купальника (фото)

    Фотографии моделей в описанных купальниках появились на страницах в соцсетях мировых знаменитостей, в том числе у телезвезд Кортни и Хлои Кардашьян, блогерши Негин Мирсалехи, а также предпринимательницы Люси Уильямс.

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