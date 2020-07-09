Для девушек с крошечной грудью разработали новую форму купальника (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телезвезда Кортни Кардашьян

Отмечается, что новая форма подчеркивает естественную форму груди и в то же время приподнимает ее

Журналисты портала Who What Wear предложили женщинам с маленьким размером груди новую модель бикини. По словам автора материала, читательницам с небольшой грудью подойдут купальники с косточками, которые будут поддерживать бюст. При этом у топа не должно быть плотных чашек. Отмечается, что такая форма подчеркивает естественную форму груди и в то же время приподнимает ее.

Фотографии моделей в описанных купальниках появились на страницах в соцсетях мировых знаменитостей, в том числе у телезвезд Кортни и Хлои Кардашьян, блогерши Негин Мирсалехи, а также предпринимательницы Люси Уильямс.

Читайте также: Гройсман на всю страну похвастался крепкой семьей и показал нежное фото с женой