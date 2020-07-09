Поклонники Олега Винника сорвали открытие магазина аксессуаров с изображением певица



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Певец Олег Винник

Платформа не выдержала огромного наплыва и вышла из строя

Певец Олег Винник продолжает радовать своих поклонников приятными сюрпризами. Буквально неделю назад артист объявил о проведении масштабного стадионного онлайн шоу в дополненной реальности ко дню рождения на НСК «Олимпийский». А на днях на страницах певца в соцсетях появилась долгожданная новость об открытии официального OV Shop.

Идея онлайн-магазина авторского мерча музыканта родилась в результате многочисленных просьб подписчиков. Событие было действительно ожидаемым и вызвало небывалый ажиотаж в сети. В первые минуты после запуска сайт посетили более 56 тысяч человек. Платформа не выдержала огромного наплыва и вышла из строя. Неполадки удалось устранить в течение нескольких часов.

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