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    Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)

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    Ангела Меркель вместе с Владимиром Зеленским - Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)
    Ангела Меркель вместе с Владимиром Зеленским
    instagram.com/bundeskanzlerin/

    Политик заявила, что связывала с цветом одежды политические сигналы

    Канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла тайное значение, которое она вкладывала в цвета своих публичных нарядов. Об этом она рассказала в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

    Меркель признала, что с цветом своей одежды порой связывала определенные политические сигналы. Помимо этого, она подчеркнула, что после ухода с поста главы правительства для нее «начинается новое время».

    Политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи. «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

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    Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)
    Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)
    Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)
    Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)
    Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)
    Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)
    Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)
    Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)
    Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)
    Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)
    instagram.com/bundeskanzlerin/

    Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

    Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

    Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.

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    Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)