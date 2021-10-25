Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов (фото)

Политик заявила, что связывала с цветом одежды политические сигналы

Канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла тайное значение, которое она вкладывала в цвета своих публичных нарядов. Об этом она рассказала в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Меркель признала, что с цветом своей одежды порой связывала определенные политические сигналы. Помимо этого, она подчеркнула, что после ухода с поста главы правительства для нее «начинается новое время».

Политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи. «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.