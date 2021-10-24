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    Кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021»

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    Елена Усенко - Кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021»
    Елена Усенко
    Фото: facebook.com/suspilne.culture

    Объявлена победительница

    Объявлена победительница нацотбора на детское «Евровидение-2021». Елена Усенко будет представлять Украину на детском «Евровидении», которое состоится 19 декабря в Париже.

    Девушка получила от членов жюри 52 балла, от зрителей 11 баллов, в общем – 63 балла.

    «Я хочу сказать всем огромное спасибо. Спасибо Александру Балабанову, потому что победой в прошлом году ты дал мне стимул. Я говорю огромное "Спасибо" всем членам жюри! Моя песня называется "Рычаг". Рычаг - это о принятии решения, решения быть счастливым», – цитирует Елену «Суспильне».

    facebook.com/suspilne.culture
    facebook.com/suspilne.culture

    Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

    Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.

    В конкурсе примут участие представители 19 стран, 11 из которых участвовали в прошлогоднем детском «Евровидении» в Варшаве. В Украине конкурс будет транслировать в прямом эфире канал «UA Культура».

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    Теги: знаменитости Евровидение
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    Кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021»