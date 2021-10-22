Эксперты назвали пять главных модных трендов осени 2021 года

Лучше всего комбинировать между собой теплые и холодные цвета

Редакторы модного отдела Daily Mail проанализировали современные модные тенденции и назвали пять трендов осени 2021 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты заявили, что в моду вошла одежда с «позитивными» принтами и силуэтами. Например, вещи с изображением мультипликационных персонажей и смешными надписями, обувь с отделкой в виде плюшевых игрушек и сумки необычной формы. Помимо этого, трендовыми стали предметы гардероба с блестками и пайетками.

Также эксперты порекомендовали обратить внимание на сочетание вещей разных цветов в одном образе. «Все яркие оттенки влияют на настроение и эмоции. Лучше всего комбинировать между собой теплые и холодные цвета. Например, теплые тона, такие как красный, оранжевый и желтый, буквально оживают в сочетании с синим, зеленым и фиолетовым», – объяснили они.

Кроме того, осенью 2021 года модными стали вязаные жилеты. Согласно материалу портала, в новом сезоне они вошли в ассортимент многих популярных брендов, таких как Gucci, Dries Van Noten и Ganni. Еще одним трендом стилисты назвали сумки с текстурированной поверхностью. «Присмотритесь к стеганым сумкам, кожаным клатчам, аксессуарам из овечьего меха или нейлона», — советуют эксперты.

Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужчиной, но потом потребовал показать билет.

«Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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