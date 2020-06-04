Ани Лорак в платье с экстремальными разрезами выставила напоказ пышные формы



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41-летняя украинская певица Ани Лорак instagram.com/anilorak/

Звезда в новой фотосессии приняла сексуальную позу

Проживающая в России 41-летняя украинская певица Ани Лорак показала стройные ноги в откровенном платье-бюстье. Певица примерила эффектный наряд с глубоким вырезом.

Артистка поделилась кадрами новой фотосессии. На фото босая звезда стояла у окна. Лорак надела сексуальное платье-бюстье с глубоким разрезом, обнажающим ноги и бедро.

Певица Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Тесный корсет платья эффектно подчеркнул грудь и талию певицы. Образ гармонично завершила гладкая прическа и лаконичный естественный макияж. После развода с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, звезда стала еще стройнее.

Артистка часто делится с фанатами рабочими снимками. В ленте певицы много кадров с репетиций, фотосессий и выступлений, поэтому редкое видео с восьмилетней дочерью Софией вызвало у пользователей восторг.