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    Жизнь

    Модель сделала пластику груди у стоматолога и пожалела (фото)

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    Американская фитнес-модель Тиа - Модель сделала пластику груди у стоматолога и пожалела (фото)
    Американская фитнес-модель Тиа

    Девушка показала «изуродованное» тело

    Американская фитнес-модель Тиа  перенесла две неудачные пластические операции на груди и показала результат последней в эфире реалити-шоу Botched («Изуродованные тела»). Об этом сообщает Daily Mail.

    Девушке было 18 лет, когда она начала задумываться о пластике груди. Тиа работала в фитнес-индустрии и испытывала неуверенность в себе из-за небольшого размера.

    По рекомендации знакомых девушка выбрала врача, чтобы исправить проблему. Однако она не знала, что «хирург» в действительности был стоматологом. Тиа обратилась к нему с просьбой увеличить грудь до четвертого размера.

    Пациентка осталась довольна результатом, но затем ей захотелось, чтобы молочные железы располагались ближе друг к другу. Тогда она нашла другого врача и сделала вторую операцию, но она оказалась неудачной из-за неопытного хирурга.

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    Модель сделала пластику груди у стоматолога и пожалела (фото)
    Модель сделала пластику груди у стоматолога и пожалела (фото)
    Модель сделала пластику груди у стоматолога и пожалела (фото)

    Появившись на телепередаче, Тиа рассказала врачам-косметологам Полу Нассифу (Paul Nassif) и Терри Дуброу (Terry Dubrow), что ее грудь стала «изуродованной» после того, как нелицензированный хирург наложил слишком большие имплантаты поверх мышц. Из-за ошибки специалиста они перевернулись внутри ее тела.

    Кроме того, мышцы груди героини были сильно повреждены, но доктор Дуброу сказал, что сможет исправить ситуацию.

    В результате хирурги сперва прокололи и изъяли предыдущие импланты, затем, после заживления, подобрали для девушки правильный размер и форму. По словам фитнес-модели, новая грудь вернула ей уверенность в себе.

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