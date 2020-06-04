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    Жизнь

    Позирующая топлес 59-летняя модель раскрыла секрет идеального тела

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    Американская модель и актриса Кэрол Альт - Позирующая топлес 59-летняя модель раскрыла секрет идеального тела
    Американская модель и актриса Кэрол Альт
    Фото: @modelcarolalt

    Манекенщица негативно относится к алкоголю из-за того, что он быстро вызывает у нее привыкание

    Американская модель и актриса Кэрол Альт, позирующая топлес для спортивного издания Sports Illustrated, раскрыла секрет своей стройной фигуры. Ее слова приводит Page Six.

    По словам 59-летней знаменитости, во времена расцвета своей модельной карьеры она в основном питалась углеводами. «Я ела спагетти два раза в день во время съемок. Я потребляла так много углеводов, потому что именно они помогли мне похудеть», — призналась Альт. Более того, она отметила, что и сейчас, пообедав тирамису, чувствует себя намного лучше, чем если бы съела бутерброд.

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    Позирующая топлес 59-летняя модель раскрыла секрет идеального тела
    Позирующая топлес 59-летняя модель раскрыла секрет идеального тела
    Позирующая топлес 59-летняя модель раскрыла секрет идеального тела
    Позирующая топлес 59-летняя модель раскрыла секрет идеального тела
    Позирующая топлес 59-летняя модель раскрыла секрет идеального тела
    Фото: @modelcarolalt

    Альт также заявила, что негативно относится к алкоголю из-за того, что он быстро вызывает у нее привыкание. Однако в период пандемии коронавируса модель не отказывает себе в бокале белого вина.

    Помимо этого, чтобы поддерживать себя в форме, Альт регулярно занимается спортом. «Я постоянно тренируюсь и делаю это для того, чтобы сказать всем: «Эй, смотрите на меня, я тренируюсь, а ведь мне исполняется 60 в этом году!» — пояснила она.

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