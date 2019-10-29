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    Жизнь

    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»

    • Розсилка
    Фото: imdb - Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Фото: imdb

    Джонни Деппа в проекте, скорее всего, не будет

    Автор мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мейзин заключил контракт с Disney на перезапуск приключенческой франшизы «Пираты Карибского моря». Мейзин разработает историю для нового фильма вместе с Тедом Эллиотом, который участвовал в создании сценариев всех «Пиратов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

    Пока о подробностях будущего проекта ничего не известно, так как перезапуск за авторством Мейзина и Эллиота пока находится на самой ранней стадии производства. Но, по слухам, продолжение планируется снимать без Джонни Деппа, который играл Джека Воробья во всех предыдущих фильмах. Предположительно, такое решение связано с тем, что актер с каждым новым фильмом требовал все большего гонорара, а многочисленные скандалы с его участием не соответствуют образу звезды Disney.

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    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»
    Фото: imdb

    Впервые о перезапуске «Пиратов» заговорили в октябре 2018 года. Тогда стало известно, что студия пригласила сценаристов «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника написать новую часть франшизы, посчитав, что они смогут «оживить» «Пиратов» и вернуть им «дух панк-рока», но Риз и Верник в итоге отказались от проекта.

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    знаменитости кино актер пираты
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