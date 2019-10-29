Автор «Чернобыля» перезапустит «Пираты Карибского моря»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Джонни Деппа в проекте, скорее всего, не будет

Автор мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мейзин заключил контракт с Disney на перезапуск приключенческой франшизы «Пираты Карибского моря». Мейзин разработает историю для нового фильма вместе с Тедом Эллиотом, который участвовал в создании сценариев всех «Пиратов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Пока о подробностях будущего проекта ничего не известно, так как перезапуск за авторством Мейзина и Эллиота пока находится на самой ранней стадии производства. Но, по слухам, продолжение планируется снимать без Джонни Деппа, который играл Джека Воробья во всех предыдущих фильмах. Предположительно, такое решение связано с тем, что актер с каждым новым фильмом требовал все большего гонорара, а многочисленные скандалы с его участием не соответствуют образу звезды Disney.

Впервые о перезапуске «Пиратов» заговорили в октябре 2018 года. Тогда стало известно, что студия пригласила сценаристов «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника написать новую часть франшизы, посчитав, что они смогут «оживить» «Пиратов» и вернуть им «дух панк-рока», но Риз и Верник в итоге отказались от проекта.

Читайте также: Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками