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    Шоу-биз

    Юные поклонники Олега Винника презентовали kids cover на песню «Волчица»

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    Олег Винник - Юные поклонники Олега Винника презентовали kids cover на песню «Волчица»
    Олег Винник

    Главный поп-певец страны оценил старания юного дарования

    Легендарный хит Олега Винника «Вовчиця» был исполнен многими аматорами и профессиональными вокалистами. Его переводили на другие языки мира, а на днях в сети появился первый kids cover знаменитой композиции.

    Пятилетний поклонник музыканта Эрик Сакин не только записал свою версию трека, но и представил на него видео. Мальчик сам выбрал песню, в реализации идеи ему помогли родители. Они попытались воспроизвести видеоряд, схожий с клипом популярного артиста, а также повторить образы самого Винника и актрисы, сыгравшей главную женскую роль. Героиней kids cover version стала юная София Бабейко.

    По словам автора и исполнителя «Волчицы» Олега Винника, данная композиция на первый взгляд кажется достаточно легкой, но с ней не всегда справляются даже профессионалы.

    «Я рад быть примером для подрастающего поколения, в котором вижу светлое, перспективное будущее нашей страны. И мне очень приятно, что выбор Эрика пал именно на песню «Вовчиця». Это еще раз подтверждает, что возраст не имеет значения, когда речь идет о настоящих чувствах»,– поделился отзывом Олег Винник.

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