Внучка Софии Ротару покорила сеть новым фото из Нью-Йорка



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instagram.com/iamsofiaeve

Соня Евдокименко влюбила Манхеттен чувством стиля

Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, как и бабушка поет, а еще она модель.

Девушка учится в Нью-Йорке, откуда часто публикует милые фото в своем Instagram, там она собрала уже более 150 тыс. фолловеров. И этот раз не стал исключением – красотка показала в сети яркий кадр, на котором позирует в стильном луке.

Так, на новом фото Соня позирует в Нью-Йорке, на прогулку она вышла в черных брюках и черной футболке, поверх которой накинула бежевый тренч.

instagram.com/iamsofiaeve

Свой образ красотка дополнила яркой кокетливой сумочкой через плечо. Ее волосы распущены, а на лице легкий макияж. А подписи к фото Соня написала: «Прогуливаясь в Сохо».

Поклонники в восторге от нового образа красотки и засыпают ее комплиментами в комментариях к фото.

Джерело: rbc.ua