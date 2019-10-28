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    Фото

    Внучка Софии Ротару покорила сеть новым фото из Нью-Йорка

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    Внучка Софии Ротару покорила сеть новым фото из Нью-Йорка
    instagram.com/iamsofiaeve

    Соня Евдокименко влюбила Манхеттен чувством стиля

    Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, как и бабушка поет, а еще она модель. 

    Девушка учится в Нью-Йорке, откуда часто публикует милые фото в своем Instagram, там она собрала уже более 150 тыс. фолловеров. И этот раз не стал исключением – красотка показала в сети яркий кадр, на котором позирует в стильном луке.

    Так, на новом фото Соня позирует в Нью-Йорке, на прогулку она вышла в черных брюках и черной футболке, поверх которой накинула бежевый тренч. 

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    instagram.com/iamsofiaeve

    Свой образ красотка дополнила яркой кокетливой сумочкой через плечо. Ее волосы распущены, а на лице легкий макияж. А подписи к фото Соня написала: «Прогуливаясь в Сохо». 

    Поклонники в восторге от нового образа красотки и засыпают ее комплиментами в комментариях к фото.

    Джерело: rbc.ua

    знаменитости фотография модель Instagram волосы
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