Проклятие целлюлитом и укус Тины Кароль. Чем Оля Полякова развлекала 10 тысяч зрителей во Дворце спорта (фоторепортаж)



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Оля Полякова

Королева ночи порадовала поклонников не только песнями, но и фирменным юмором

26 октября в киевском Дворце Спорта с аншлагом прошел концерт Оли Поляковой «Королева Ночи». Певица решила повторить шоу ровно через год, после прошлогоднего успеха. И не прогадала, зал снова был заполнен до отказа.

Увидеть феерическое шоу, услышать песни народной любимицы и увидеть ее уникальные костюмы, собрались не только отечественные фанаты, но и поклонники из других стран - Польши, Австрии, Великобритании и США. Певица с удовольствием отметила, что на ее концерт пришло гораздо больше мужчин, чем в прошлый раз.

Стоит отметить, что шоу началось почти с часовым опозданием, но настроение поклонников это не испортило. Звезда начала концерт песней «Королева ночи», которой и названа ее шоупрограма. Певица для открытия выбрала серебряный костюм в блестках и кокошник со светодиодной лентой.

Шоу продолжалось два часа. Оля Полякова исполняла уже широко известные хиты «Бывший», «Первое лето без него», «Мама», «Шлепки», «Люли», «Эй, секундочку», «О, Боже, как больно!» , «Любовница», «Номер один», лирическую композицию «Любовь это ...». Все компрозиции певица исполняла вживую.

Концерт не обошелся без фирменных шуток певицы. Вязв высокую ноту, Полякова пошутила: «Ой, чуть глаз не лопнул», а когда играла голосом и издавала невероятные трели, то заявила «А это меня укусила Тина Кароль».

Певица постоянно поощряла сторонников к танцам. Когда зрители сидели в своих креслах под зажигательные хиты, она не выдержала: «Если не будете танцевать, пошлю на вас «проклятие Поляковой» – целлюлит».

Отдельно надо отметить балет Поляковой - кроме прекрасных, харизматичных девушек на сцену вышли и мужчины, среди которых были и двое участников «Танцев со звездами»: это бывший танцевальный партнер Поляковой - Степан Мисюрка и финалист танцевального шоу, партнер Леси Никитюк - Макс Ежов. Ребята добавили шоу свою бешеную мужскую энергетику и страсть. Перед одним из номеров звезда станцевала страстное танго в образе тореадора, а роль быков исполнили мужская часть балета.

Зрителей шоу также ждали спецэффекты: сначала на поклонников певицы с потолка падали огромные желто-зеленые шары, а затем - серебряные блестки. В течение концерта периметр сцены освещали огненные фонтаны, а в финале Полякова взяла дымовой пистолет и начала распылять дым в сторону фанов.

Певица завершила концерт представлением музыкантов и балета и словами благодарности.

Отметим, что Полякова уже длительное время очаровывает своих сторонников не только длиной ног, но и широким диапазоном голоса. На самом деле, у Поляковой в арсенале имеется диплом оперной певицы и диапазон в три октавы, что является приятным дополнением к облику суперблондинки.