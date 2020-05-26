Бабушка восхитила соцсети формами, повторив фотосессию 40-летней давности



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63-летняя Лесли Максвелл из Мельбурна

Женщина ежедневно делится с подписчиками своим питанием, тренировками и откровенными фотографиями

63-летняя Лесли Максвелл из Мельбурна, Австралия, очень сильно отличается от своих сверстниц. Бабушку трех внуков даже язык не поворачивается назвать бабушкой. Австралийка последние 15 лет занимается бодибилдингом, и ее формам могут позавидовать многие более молодые девушки. Недавно Лесли восхитила 30 тысяч своих подписчиков, повторив фотосессию 40-летней давности.

Австралийка опубликовала фотографию, которая была сделана, когда ей было чуть больше 20 лет, и снимок своей текущей формы.

Многие подписчики признались, что Лесли стала выглядеть еще лучше.

«Невероятная форма! После даже лучше, чем до», «О боже! Вы потрясающая, мне о такой фигуре только мечтать», «Вы — мой мотиватор», «Кому нужно продать душу, чтобы так выглядеть в 60 лет?», - пишут юзеры.

Женщина ежедневно делится с подписчиками своим питанием, тренировками и откровенными фотографиями. На ее счету более 30 побед в различных соревнованиях и конкурсах по бодибилдингу, которым она впервые заинтересовалась в 48 лет.

Лесли занимается в спортзале пять дней в неделю и рассказывает своим подписчикам, что самая приятная награда за изнурительные тренировки — здоровое тело и взгляды мужчин всех возрастов.