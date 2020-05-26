Фото животных, которые без ума от своих хозяев и не в силах это скрывать



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«Мой брат пошел на выпускной с нашей кошкой. Кажется, кошка без ума от него», - трогательно подписывают свои фото пользователи

Какие-то питомцы предпочитают скрывать свои эмоции, лишь изредка высокомерно поглядывая на хозяев, другие же всем своим видом показывают, что они без ума от своих двуногих родителей. Кошки и собаки из нашего материала относятся ко второму типу питомцев.

Это можно понять по их пронзительному взгляду, который попадает прямо в душу и сердце. Будьте готовы к тому, что во время просмотра этих фотографий вам не раз захочется глубоко вздохнуть и сказать: «Оооу!»

«Муж моей сестры только что спас котенка. Вы посмотрите, с какой любовь тот на него смотрит», «Мы не заслуживаем собак», «Женщина и ее кошка в автобусе. Во взгляде животного столько любви», «Мой брат пошел на выпускной с нашей кошкой. Кажется, кошка без ума от него», - трогательно подписывают свои фото пользователи.