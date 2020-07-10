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    Жизнь

    Беременный трансгендер пожаловался на трудности: «Чувствую себя непривлекательным» (фото)

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    33-летний американец Кайден Коулман - Беременный трансгендер пожаловался на трудности: «Чувствую себя непривлекательным» (фото)
    33-летний американец Кайден Коулман

    Коулман решил сменить пол в 2009 году

    33-летний американец Кайден Коулман готовится к рождению второго ребенка. Трансгендерный мужчина признался, что из-за беременности чувствует себя непривлекательным.

    Кайден опубликовал два своих снимка, показав, каким был до беременности и как выглядит сейчас. Афроамериканец сделал честные кадры, он не стал ретушировать шрамы после удаления груди и растяжки от округлившегося живота.

    Коулман рассказал, что из-за беременности он потерял уверенность в себе. Трансгендер мечтает скорее родить, чтобы выглядеть как прежде.

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    Беременный трансгендер пожаловался на трудности: «Чувствую себя непривлекательным» (фото)
    Беременный трансгендер пожаловался на трудности: «Чувствую себя непривлекательным» (фото)
    Беременный трансгендер пожаловался на трудности: «Чувствую себя непривлекательным» (фото)

    «Хочу быть честным. Быть беременным трансмужчиной трудно. Из человека слева я стал человеком справа. Если честно, я чувствую себя непривлекательным, отвратительным. Мне кажется, я недостоин внимания. Я очень жду момента, когда беременность закончится и я снова стану собой», - заявил Коулман в Instagram.

    Кайден заверил, что не хочет вызвать сочувствие к себе, а пытается показать, что это непросто. Американец добавил, что окружающие даже не подозревают о его беременности. Все принимают его за мужчину с лишним весом.

    Коулман решил сменить пол в 2009 году. Он начал принимать гормоны, а затем прошел через процедуру удаления молочных желез. У Кайдена и его партнера уже есть ребенок – дочь Азалия. Её американец тоже выносил и родил сам.

    Тогда мужчина-трансгендер столкнулся с жесткой критикой общества. Однако это не помешало ему задуматься о втором ребенке. В июне американец сообщил о беременности.

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