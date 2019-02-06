  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Биограф принца Чарльза рассказал, что он был обиженным ребенком в детстве

    • Розсилка
    <div class="embed-caption">Принц Филипп и&nbsp;принц Чарльз</div> <div class="embed-source"></div> - Биограф принца Чарльза рассказал, что он был обиженным ребенком в детстве
    Принц Филипп и принц Чарльз
    Legion-Media

    70-летний принц Чарльз сейчас выглядит абсолютно счастливым

    По словам биографа сына Елизаветы II, это компенсация за то, что детство принца было очень непростым.

    Так, принц мало проводил времени с родителями. Почти сразу после его рождения Елизавета II заболела корью. Им с сыном пришлось разлучиться до полного выздоровления королевы. Затем Елизаветы вернулась к делам и времени на сына было очень мало, чаще он оставался с няней.

    Отец Чарльза, принц Филипп также был постоянно занят, а если ему удавалось выкроить выходной, чаще всего он проводил его на рыбалке вместе с сыном. Однако вместе нормального общения, Чарльз постоянно слышал критику в своей адрес - Филипп переживал, что его сын растет слишком мягкотелым.

    «В результате Чарльз часто расценивал поведение отца как издевательство»,- говорит биограф Салли Беделл Смит. Чарльз был очень чувствительным ребенком и тяжело воспринимал критику. Над ним смеялись и в школе. Одноклассники дразнили принца за торчащие уши.

    Напомним, недавно объявился внебрачный сын принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. 52-летний Саймон Доранте-Дэй, которого усыновили, когда ему было полтора года, утверждает, что его настоящие родители — члены королевской семьи Великобритании. Мужчина собирается пройти генетическую экспертизу.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Королева Елизавета II родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ