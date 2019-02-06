Биограф принца Чарльза рассказал, что он был обиженным ребенком в детстве



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Принц Филипп и принц Чарльз Legion-Media

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По словам биографа сына Елизаветы II, это компенсация за то, что детство принца было очень непростым.

Так, принц мало проводил времени с родителями. Почти сразу после его рождения Елизавета II заболела корью. Им с сыном пришлось разлучиться до полного выздоровления королевы. Затем Елизаветы вернулась к делам и времени на сына было очень мало, чаще он оставался с няней.

Отец Чарльза, принц Филипп также был постоянно занят, а если ему удавалось выкроить выходной, чаще всего он проводил его на рыбалке вместе с сыном. Однако вместе нормального общения, Чарльз постоянно слышал критику в своей адрес - Филипп переживал, что его сын растет слишком мягкотелым.

«В результате Чарльз часто расценивал поведение отца как издевательство»,- говорит биограф Салли Беделл Смит. Чарльз был очень чувствительным ребенком и тяжело воспринимал критику. Над ним смеялись и в школе. Одноклассники дразнили принца за торчащие уши.

Напомним, недавно объявился внебрачный сын принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. 52-летний Саймон Доранте-Дэй, которого усыновили, когда ему было полтора года, утверждает, что его настоящие родители — члены королевской семьи Великобритании. Мужчина собирается пройти генетическую экспертизу.

Джерело: graziamagazine.ru