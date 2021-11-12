Блогерша раскрыла секрет бантика на бюстгальтере

Читателей издания удивило объяснение блогерши

Журналисты раскрыли секрет расположения одной и той же декоративной детали в виде банта на передней части бюстгальтера. На пост, появившийся на платформе Quora, обратили внимание журналисты Mirror.

Пользовательница сети Стелла Лоуренс (Stella Lawerence) объяснила, что в древности женщины носили корсеты, которые состояли из бюска — тонких жестких планок для придания изделию определенной формы, которые часто изготавливали из китового уса.

По словам юзерши, бюск вставляли в специальный карман, который пришивался к передней части корсета, и скрепляли получившуюся конструкцию бантом. «Со временем бюск пропал, но бант остался на бюстгальтерах в качестве декора», — заключила она. Ответ Лоуренс стал вирусным и набрал 5,7 тысячи просмотров на сайте Quora.

Читателей издания удивило объяснение блогерши, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под опубликованным материалом. «Спасибо за такое подробное объяснение — на самом деле очень интересно», «Я думала, что бант показывает лицевую сторону белья», «Даже интереснее, чем история с женскими трусами», «Моя жизнь не будет прежней», — высказывались они.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.