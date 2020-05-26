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    Жизнь

    Брэд Питт завел новую любовницу. Как она выглядит (фото)

    • Розсилка
    Брэд Питт завел новую любовницу. Как она выглядит (фото)

    Друзья журналистки также уверены, что между ней и Питтом возникла та самая химия

    26 мая в Сети появилась информация о новой избраннице 56-летнего Брэда Питта. По словам инсайдеров, ею стала известная австралийская журналистка — 33-летняя Рени Барг, сообщает портал NewIdea.

    Голливудский актер и эффектная блондинка знакомы уже давно. Первые сплетни об интрижке Питта и Барг появились еще в сентябре прошлого года после одного из светских раутов. Тогда Рени опубликовала совместный снимок с Брэдом, и поклонники заметили, с каким обожанием она смотрит на многодетного отца.

    После этого звезда фильма «Однажды в Голливуде» и журналистка вновь встретились в январе 2020-го — на премии Sag Awards. Когда Питт стал победителем номинации и получил свою статуэтку за лучшую роль второго плана, многие репортеры пытались взять у него интервью. Однако Брэд предпочел пообщаться с Рени, и проговорил с ней дольше всех.

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    Брэд Питт завел новую любовницу. Как она выглядит (фото)
    Брэд Питт завел новую любовницу. Как она выглядит (фото)
    Брэд Питт завел новую любовницу. Как она выглядит (фото)
    Брэд Питт завел новую любовницу. Как она выглядит (фото)

    Именно тогда было снято видео, где Питт откровенно флиртовал с журналисткой во время интервью. Он подмигивал ей и пытался придвинуться ближе во время беседы, а девушка смущалась и немного путалась в словах.

    Сегодня инсайдеры заявили, что после премии Sag Awards Питт и Барг стали тесно общаться. Актер был очень впечатлен ее темпераментом. Как утверждает анонимный источник, актер интересовался тем, когда и на какой срок журналистка в следующий раз приедет в Лос-Анджелес. Питт был настолько очарован, что решил попытать счастье и устроить несколько свиданий с блондинкой.

    «Он никогда и ни с кем не был так открыт на красной дорожке, как с Рени. Он так долго с ней разговаривал и так на нее смотрел. Это в очередной раз доказывает, насколько он был впечатлен», - отметили источники в Голливуде.

    Друзья журналистки также уверены, что между ней и Питтом возникла та самая химия, которая с легкостью смогла перейти в настоящий роман. Приятели Барг считают, что она идеально подходит актеру. «Рени очень похожа на Брэда: умная, красивая и сильная», - цитируют слова друга журналистки репортеры того же издания.

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