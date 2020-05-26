Брэд Питт завел новую любовницу. Как она выглядит (фото)



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Друзья журналистки также уверены, что между ней и Питтом возникла та самая химия

26 мая в Сети появилась информация о новой избраннице 56-летнего Брэда Питта. По словам инсайдеров, ею стала известная австралийская журналистка — 33-летняя Рени Барг, сообщает портал NewIdea.

Голливудский актер и эффектная блондинка знакомы уже давно. Первые сплетни об интрижке Питта и Барг появились еще в сентябре прошлого года после одного из светских раутов. Тогда Рени опубликовала совместный снимок с Брэдом, и поклонники заметили, с каким обожанием она смотрит на многодетного отца.

После этого звезда фильма «Однажды в Голливуде» и журналистка вновь встретились в январе 2020-го — на премии Sag Awards. Когда Питт стал победителем номинации и получил свою статуэтку за лучшую роль второго плана, многие репортеры пытались взять у него интервью. Однако Брэд предпочел пообщаться с Рени, и проговорил с ней дольше всех.

Именно тогда было снято видео, где Питт откровенно флиртовал с журналисткой во время интервью. Он подмигивал ей и пытался придвинуться ближе во время беседы, а девушка смущалась и немного путалась в словах.

Сегодня инсайдеры заявили, что после премии Sag Awards Питт и Барг стали тесно общаться. Актер был очень впечатлен ее темпераментом. Как утверждает анонимный источник, актер интересовался тем, когда и на какой срок журналистка в следующий раз приедет в Лос-Анджелес. Питт был настолько очарован, что решил попытать счастье и устроить несколько свиданий с блондинкой.

«Он никогда и ни с кем не был так открыт на красной дорожке, как с Рени. Он так долго с ней разговаривал и так на нее смотрел. Это в очередной раз доказывает, насколько он был впечатлен», - отметили источники в Голливуде.

Друзья журналистки также уверены, что между ней и Питтом возникла та самая химия, которая с легкостью смогла перейти в настоящий роман. Приятели Барг считают, что она идеально подходит актеру. «Рени очень похожа на Брэда: умная, красивая и сильная», - цитируют слова друга журналистки репортеры того же издания.