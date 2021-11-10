Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)

Подборка курьезных фото

Текучесть кошачьих у всех на слуху, а у многих и на виду, они и вправду наполовину сделаны из жидкости и мягкости. И благодаря этому обладают интересным свойством – какой бы ни была емкость, если котику она по душе, он спокойно и уютно заполняет ее собой.

Форма и объем емкости вторичны, пушистых мурлык это совершенно не волнует. И самое интересное, что им так вполне удобно. Вот бы люди так умели!

Если они могут где-то поместиться, будьте уверены, что они там будут!

Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.