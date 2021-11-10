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    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)

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    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)

    Подборка курьезных фото

    Текучесть кошачьих у всех на слуху, а у многих и на виду, они и вправду наполовину сделаны из жидкости и мягкости. И благодаря этому обладают интересным свойством – какой бы ни была емкость, если котику она по душе, он спокойно и уютно заполняет ее собой.

    Форма и объем емкости вторичны, пушистых мурлык это совершенно не волнует. И самое интересное, что им так вполне удобно. Вот бы люди так умели!

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    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)
    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)

    Если они могут где-то поместиться, будьте уверены, что они там будут!

    Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

    «Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Как котики идеально заполняют собой любую подходящую емкость (фото)