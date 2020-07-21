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    Жизнь

    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов

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    Бар Рафаэли несколько лет состояла в отношениях с Леонардо ДиКаприо и даже планировала с ним свадьбу - Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бар Рафаэли несколько лет состояла в отношениях с Леонардо ДиКаприо и даже планировала с ним свадьбу

    Мать Рафаэли также была признана виновной в попытке уклонения от уплаты налогов

    Бар Рафаэли, одна из самых знаменитых топ-моделей Израиля, приговорена к крупному штрафу и девяти месяцам исправительных работ за попытку уклониться от уплаты налогов.

    35-летняя модель признала себя виновной в том, что намеренно искажала сведения в налоговой декларации, живя за рубежом, чтобы не платить израильских налогов.

    Суд в Тель-Авиве постановил, что она должна не только выплатить все недоплаченные налоги, но также и штраф в 730 тыс. долларов.

    Мать Рафаэли также была признана виновной в попытке уклонения от уплаты налогов.

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    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов

    Бар Рафаэли признала, что годами не сообщала налоговой инспекции о своих доходах за рубежом, хотя ее адвокаты утверждали, что она не специально скрывалась от налогов, а лишь просто жила за границей.

    Ее мать Ципи обвинялась в том, что скупая различную недвижимость, регистрировала ее на своих родственников, пытаясь скрыть источник доходов.

    Бар Рафаэли, которая несколько лет состояла в отношениях с Леонардо ДиКаприо и даже планировала с ним свадьбу, уже не первый раз оказывается замешана в скандальных историях.

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