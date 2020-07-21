Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо осуждена за многолетнее уклонение от налогов



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Бар Рафаэли несколько лет состояла в отношениях с Леонардо ДиКаприо и даже планировала с ним свадьбу

Мать Рафаэли также была признана виновной в попытке уклонения от уплаты налогов

Бар Рафаэли, одна из самых знаменитых топ-моделей Израиля, приговорена к крупному штрафу и девяти месяцам исправительных работ за попытку уклониться от уплаты налогов.

35-летняя модель признала себя виновной в том, что намеренно искажала сведения в налоговой декларации, живя за рубежом, чтобы не платить израильских налогов.

Суд в Тель-Авиве постановил, что она должна не только выплатить все недоплаченные налоги, но также и штраф в 730 тыс. долларов.

Мать Рафаэли также была признана виновной в попытке уклонения от уплаты налогов.

Бар Рафаэли признала, что годами не сообщала налоговой инспекции о своих доходах за рубежом, хотя ее адвокаты утверждали, что она не специально скрывалась от налогов, а лишь просто жила за границей.

Ее мать Ципи обвинялась в том, что скупая различную недвижимость, регистрировала ее на своих родственников, пытаясь скрыть источник доходов.

Бар Рафаэли, которая несколько лет состояла в отношениях с Леонардо ДиКаприо и даже планировала с ним свадьбу, уже не первый раз оказывается замешана в скандальных историях.