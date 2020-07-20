Супермодель Кендалл Дженнер в бикини показала, как нужно фотографироваться в пустыне



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Супермодель Кендалл Дженнер instagram.com/kendalljenner/

Поклонники оценили публикацию знаменитости

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась в бикини во время отпуска. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

В размещенной серии 24-летняя модель показала несколько фотографий с отдыха в Аризоне. На первом снимке она запечатлена в черном купальнике и кепке цвета хаки на фоне скал в пустыне. На втором кадре Дженнер сфотографировали со спины в том же образе, но на фоне озера в каньоне. Публикация набрала больше пяти миллионов лайков.

Поклонники оценили публикацию знаменитости. «Ты не с этой планеты», «Это прекрасно», «Горячо!», «Спасибо, что остаешься естественной и показываешь, что женщины поистине красивы», «Невероятно», — комментировали они.