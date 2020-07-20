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    Жизнь

    Создатели «Мстителей» снимут самый дорогой фильм Netflix

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    Главные роли в фильме под названием &laquo;Серый человек&raquo; (The Gray Man) сыграют Райан Гослинг (&laquo;Ла-Ла Ленд&raquo;, &laquo;Бегущий по лезвию 2049&raquo;) и Крис Эванс - Создатели «Мстителей» снимут самый дорогой фильм Netflix
    Главные роли в фильме под названием «Серый человек» (The Gray Man) сыграют Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049») и Крис Эванс

    Основой для фильма послужит роман Марка Грини 2009 года, посвященный наемному убийце и бывшему сотруднику ЦРУ

    Братья Энтони и Джо Руссо, режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности», снимут для Netflix самый дорогой фильм в истории сервиса. Об этом сообщает DigitalSpy.

    Главные роли в фильме под названием «Серый человек» (The Gray Man) сыграют Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049») и Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel. В работе над проектом примут участие и другие члены съемочной команды супергеройских фильмов. К работе над сценарием планируется привлечь Кристофера Маркуса и Стивена Макфили. Бюджет кинокартины составит примерно 200 миллионов долларов.

    Основой для фильма послужит роман Марка Грини 2009 года, посвященный наемному убийце и бывшему сотруднику ЦРУ Корту Джентри. По задумке авторов, планируется создать вокруг Гослинга франшизу на уровне бондианы. К съемкам братья Руссо рассчитывают приступить в январе 2021 года.

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