Бывшие зэки люди описали странности обычного мира



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Многих после выхода на свободу потряс обычный ковер в гостиной

Бывшие заключенные и их родственники рассказали о том, какие вещи больше всего поразили их после выхода их на свободу. Своими рассказами они поделились на Reddit.

На данный момент ветка в форуме набрала свыше 10 тысяч комментариев и 53 тысяч лайков.

Многих бывших заключенных после выхода на свободу удивляли мобильные телефоны. Некоторые пользователи были заключены под стражу, когда в обиходе были только большие кнопочные телефоны. Так, пользователь по имени bigmac22077 рассказал, что знал человека, который просидел 10 лет в тюрьме. По его словам, долгое время он думал, что незнакомые люди пытаются с ним заговорить на улице, и только через некоторое время бывший заключенный понял, что люди говорят по телефону через гарнитуру.

Многих после выхода на свободу потряс обычный ковер в гостиной. Дядя пользователя elarkay пробыл в тюрьме 20 лет, и первое, что он сказал после того, как очутился в доме своей мамы: «Вау, я не чувствовал ковер уже много лет, не знал, что он может быть таким мягким». По его словам, затем его дядя ходил босиком по ковру в течение 10 минут и получал удовольствие от процесса ходьбы.

Кроме того, пользователей удивляли обычные вещи из повседневной жизни.

«Тьма, полная тишина, душ без сланцев, диваны и кресла с подушками, мягкая кровать, которая мне по росту. Это были такие странные, но удивительные вещи», — поделился Bmjslider.

«После выхода из тюрьмы я забывал отключать воду в ванной. Вода автоматически не отключается каждые пять секунд в реальном мире», — сказал penisbuffet.

Кроме того, многие были ошарашены распространением социальных сетей в повседневной жизни обывателей. Пользователей Kwack250 рассказал, что когда он пригласил только вышедшего из тюрьмы своего друга в кафе, он не мог понять, почему люди фотографируют еду, а затем размещают фото в Instagram.

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