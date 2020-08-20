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    Жизнь

    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи

    • Розсилка
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи

    Фотографии Анжелики Дасс бросают вызов типичному восприятию цвета кожи

    Фотограф из Бразилии Анжелика Дасс создала удивительный фотопроект «Humanae», в котором показала красоту людей с различными оттенками кожи. Для фотосерии автор делает портреты людей разных рас и этнических принадлежностей, а затем подбирает для каждого фон из цветной палитры Pantone, соответствующий цвету лица модели. С помощью своего фотопроекта Анжелика хочет сломать этнические барьеры и показать, что любой человек достоин любви, независимо от цвета кожи. В цветной мозаике фотографа уже более двухсот оттенков.

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    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи
    Фотограф показала красоту людей с разными оттенками кожи

    «Я сама выросла в семье смешанной расы и неоднократно сталкивалась с дискриминацией по цвету кожи, поэтому проект „Humanae“ так важен для меня. Я думаю, это то, чем я буду заниматься до конца жизни. Проект открыт! Я не выбираю заранее моделей и не классифицирую их по национальности, возрасту, полу, расе, социальному классу или религии. Я сниму всех, кто захочет стать элементом моей гигантской мозаики. Единственное, чем я ограничена, — количеством людей на Земле», — говорит Анжелика Дасс.

    Фотографии Анжелики Дасс бросают вызов типичному восприятию цвета кожи и этнической принадлежности. В своем выступлении бразильянка подробно рассказала об идее проекта «Humanæ» и своем стремлении запечатлеть истинный цвет человечества вместо белого, желтого, красного и черного, которые ассоциируются с расами сейчас.

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