Самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости



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23-летняя инстадива Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Младшая сестра Ким Кардашьян как заядлая путешественница предпочла интересную локацию

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

Младшая сестра Ким Кардашьян как заядлая путешественница предпочла интересную локацию. На этот раз инстадива отправилась на острова Теркс и Кайкос, которые находятся в Атлантическом океане рядом с Багамами. Здесь звезда нежится в ласковых водах насыщенного бирюзового цвета и любуется роскошными пейзажами.

Кайли остановилась в фешенебельном отеле с красивым бассейном на первой береговой линии. Звезда купается как в бассейне, так и в океане: при этом она явно отдает предпочтение второму варианту. Мисс Дженнер неизменно выбирает смелые бикини, чтобы не упустить шанса похвастаться своей аппетитной фигурой.

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

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