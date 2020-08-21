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    Жизнь

    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет

    • Розсилка
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет

    Свой фотопроект автор назвал «Воссоединение»

    В конце 70-х — начале 80-х английский уличный фотограф Крис Порз (Chris Porsz) часами бродил по улицам британского городка Питерборо (графство Кембриджшир, Великобритания) и снимал разношерстную публику: панков, бунтарей, романтиков, влюблённые парочки, уличных торговцев, полицейских, авантюристов.

    А спустя 30 лет Крис решил отыскать героев своих снимков и воссоздать те самые фотографии. Свой фотопроект автор назвал «Воссоединение», работы опубликовал в одноимённой книге, полистав которую, можно увидеть, как неожиданно порой складывается человеческая жизнь.

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    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет
    Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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    фотография Великобритания общество
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