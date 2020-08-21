Уличный фотограф отыскал героев своих снимков через 30 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Свой фотопроект автор назвал «Воссоединение»

В конце 70-х — начале 80-х английский уличный фотограф Крис Порз (Chris Porsz) часами бродил по улицам британского городка Питерборо (графство Кембриджшир, Великобритания) и снимал разношерстную публику: панков, бунтарей, романтиков, влюблённые парочки, уличных торговцев, полицейских, авантюристов.

А спустя 30 лет Крис решил отыскать героев своих снимков и воссоздать те самые фотографии. Свой фотопроект автор назвал «Воссоединение», работы опубликовал в одноимённой книге, полистав которую, можно увидеть, как неожиданно порой складывается человеческая жизнь.

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23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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