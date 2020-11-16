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    Жизнь

    Cамые богатые мертвые знаменитости: Forbes опубликовал ежегодный рейтинг

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    Баскетболист Коби Брайант - Cамые богатые мертвые знаменитости: Forbes опубликовал ежегодный рейтинг
    Баскетболист Коби Брайант

    Шестое место в списке занял баскетболист Коби Брайант

    Forbes опубликовал ежегодный рейтинг знаменитостей, чье наследие продолжает приносить доход и после их смерти. Первое место в очередной раз занял Майкл Джексон. Права на творчество певца, умершего в 2009 году, принесли его наследникам 48 миллионов долларов.

    На втором месте — автор детских книг Доктор Сьюз (настоящее имя — Теодор Зойс Гайзель), умерший в 1991 году. Обладатели прав на его книги, среди которых «Гринч — похититель Рождества», получили 33 миллиона долларов.

    Замыкает тройку самых богатых мертвых знаменитостей художник Чарльз Шульц (умер в 2000 году), создавший пса Снупи и его друзей. Его посмертный доход за год — 32,5 миллиона долларов.

    В список впервые попал баскетболист Коби Брайант, погибший в январе 2020 года в результате крушения вертолета. Он занял шестое место. Продажа именной коллекции, выпущенной Nike, и дополнительного тиража автобиографии Брайнта принесла наследникам баскетболиста 20 миллионов долларов.

     

    Теги: знаменитости рейтинг новости
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