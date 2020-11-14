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    Шоу-биз

    Спутница «танцующего миллионера» впервые после родов обнажила фигуру (фото)

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    <p>25-летняя модель Шэрон Фонсека до родов</p> <div></div> - Спутница «танцующего миллионера» впервые после родов обнажила фигуру (фото)

    25-летняя модель Шэрон Фонсека до родов

    instagram.com/sharfonseca/

    Спутница 53-летнего миллионера рассказала о своем восстановлении

    Модель и «танцующий миллионер» стали родителями две недели назад. Сегодня модель сделала смелое селфи, обнажив живот. Она осталась в бюстгальтере леопардовой расцветки и облегающих черных лосинах. Звезда распустила свои роскошные локоны и томно смотрела прямо в объектив.

    Она отметила, что постепенно возвращает свою форму и не хочет торопить события. «Мое тело все еще совсем не такое, как было раньше. У меня есть швы от кесарева сечения, я не чувствую половину живота, а около груди появились растяжки. Процесс восстановления будет долгим, и я медленно иду по этому пути», — поделилась Шэрон. Она призналась, что питается здоровой пищей и носит корректирующее белье, которое ей советовал врач после операции, чтобы ускорить процесс возвращения в форму.

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    instagram.com/sharfonseca/

    «Это может звучать банально, но я все еще в восторге от того, что наши тела могут для нас сделать. Я наслаждаюсь этим периодом в жизни и люблю свое тело даже больше, чем раньше», — резюмировала молодая мама. Она добавила, что темная полоска на животе — это не шрам от операции. Такая полоска всегда возникает во время беременности и проходит через некоторое время после родов.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес селфи
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