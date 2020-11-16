  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Танцы со звездами 2020»: кто не прошел в полуфинал

    • Розсилка
    instagram.com/tanci1plus1/ - «Танцы со звездами 2020»: кто не прошел в полуфинал
    instagram.com/tanci1plus1/

    В зону риска попали: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Мельник и Аделина Дели.

    По сумме баллов от судей и зрительского голосования последнюю позицию заняла пара Сергей Мельник и Аделина Дели

    Вчера состоялся четвертьфинал обновленного четвертого сезона проекта «Танцы со звездами».

    В двенадцатом выпуске пары исполнили по три танца. Так, участники вышли на паркет со своими партнерами, затем с судьями шоу и исполнили «танец за жизнь». Впрочем, одной из пар не удалось убедить судей и зрителей, что она достойна места в полуфинале.

    Так, в результате в зону риска попали: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Мельник и Аделина Дели. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли бывшую участницу группы «Виа Гра».

    Проект оставили футболист Сергей Мельник и Аделина Дели.

    screenshot_2_87
    instagram.com/tanci1plus1/

    «Это было замечательное путешествие в мир танца. Спасибо всем, кто связан с этим проектом, всем, кто делает это шоу и остается за кадром. Спасибо ведущим, которые делают это настроение. Большое уважение и спасибо судьям, которые своевременной критикой помогали нам идти дальше, мы прислушивались, перематывали и еще раз просматривали ваши указания нам. Мы старались и работали над этим. Этот проект не только о конкуренции, а пожалуй, все же о мотивации. Люди, которые многого достигли в своей жизни, они берут себя в руки, стараются и показывают, что несмотря на все, никогда не поздно научиться новому искусству, новому делу. Мы сегодня идем только потому, что остаются сильнейшие, самые достойные, я желаю вам удачи и пусть выиграет сильнейший», - прокомментировал Мельник.

     

    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies