«Танцы со звездами 2020»: кто не прошел в полуфинал

В зону риска попали: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Мельник и Аделина Дели.

По сумме баллов от судей и зрительского голосования последнюю позицию заняла пара Сергей Мельник и Аделина Дели

Вчера состоялся четвертьфинал обновленного четвертого сезона проекта «Танцы со звездами».

В двенадцатом выпуске пары исполнили по три танца. Так, участники вышли на паркет со своими партнерами, затем с судьями шоу и исполнили «танец за жизнь». Впрочем, одной из пар не удалось убедить судей и зрителей, что она достойна места в полуфинале.

Так, в результате в зону риска попали: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Мельник и Аделина Дели. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли бывшую участницу группы «Виа Гра».

Проект оставили футболист Сергей Мельник и Аделина Дели.

instagram.com/tanci1plus1/

«Это было замечательное путешествие в мир танца. Спасибо всем, кто связан с этим проектом, всем, кто делает это шоу и остается за кадром. Спасибо ведущим, которые делают это настроение. Большое уважение и спасибо судьям, которые своевременной критикой помогали нам идти дальше, мы прислушивались, перематывали и еще раз просматривали ваши указания нам. Мы старались и работали над этим. Этот проект не только о конкуренции, а пожалуй, все же о мотивации. Люди, которые многого достигли в своей жизни, они берут себя в руки, стараются и показывают, что несмотря на все, никогда не поздно научиться новому искусству, новому делу. Мы сегодня идем только потому, что остаются сильнейшие, самые достойные, я желаю вам удачи и пусть выиграет сильнейший», - прокомментировал Мельник.