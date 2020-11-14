На Дамблдора подали в суд

Сумма иска — 55 тысяч фунтов стерлингов

На британского актера Майкла Гэмбона, исполнителя роли Альбуса Дамблдора в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, подали в суд. Об этом сообщает The Sun.

В суд с иском против 80-летнего Гэмбона обратился 39-летний адвокат Тоби Клоустон. Он заявил, что в апреле 2017 года Land Rover, которым управлял актер, врезался в него, ехавшего на велосипеде, и повредил ему правую ногу. По словам Клоустона, он получил перелом лодыжки, повреждение связок и психическое расстройство. Сумма иска — 55 тысяч фунтов стерлингов.

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