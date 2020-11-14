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    Жизнь

    На Дамблдора подали в суд

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    На Дамблдора подали в суд

    Сумма иска — 55 тысяч фунтов стерлингов

    На британского актера Майкла Гэмбона, исполнителя роли Альбуса Дамблдора в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, подали в суд. Об этом сообщает The Sun.

    В суд с иском против 80-летнего Гэмбона обратился 39-летний адвокат Тоби Клоустон. Он заявил, что в апреле 2017 года Land Rover, которым управлял актер, врезался в него, ехавшего на велосипеде, и повредил ему правую ногу. По словам Клоустона, он получил перелом лодыжки, повреждение связок и психическое расстройство. Сумма иска — 55 тысяч фунтов стерлингов.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости актер
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