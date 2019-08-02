Cергей Притула рассказал о главных правилах семейной жизни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергей Притула и его супруга Екатерина

Что может остановить известного украинского шоумена, когда он вошел в раж? Обещание, данное любимой жене Катерине. И вот какое.

Вот уже четыре года Екатерина и Сергей Притула – законные муж и жена. Вместе они прошли и через запуск телеверсии «Вар’яти-шоу», и через нескончаемые гастроли. Но даже несмотря на занятость Сергей не забывает радовать любимую женщину.

«Когда-то Катюше в одном отеле понравилась картина, - рассказывает ведущий Нового канала в интервью Маше Евросининой, - Она сказала: «Какая классная смешная картина» - и все, мы пошли дальше. Потом я поехал во Львов, нашел автора этой картины, и он нарисовал ее мне. Прошло несколько месяцев, и вот эта картина уже в Киеве. Была настоящая спецоперация, я «в нычку» заносил ее домой. Катя спросила: «А это что?». А я: «Это икону передали». И вот она поехала на работу, я остался дома, походил по квартире, нашел место, где картина лучше всего смотрелась и поставил. Вечером мы доехали домой, я сел на диван и жду, думаю: сей час она увидит, будет растрогана, заплачет, наверное. Уже ж несколько месяцев прошло, а я увидел, как эта картина ей понравилась. И вот приходит моя жена с работы: ходит по квартире, что-то говорит. А картина так стоит, как бык, посреди дома. Я не знаю, как на нее не напороться, а она ее в упор не видит. Я разозлился. Но в конце концов, минут через 40 она ее увидела».

Кстати, еще в самом начале совместной жизни пара договорилась об одном моменте. Который стал одним из главных правил их будущей семейной жизни.

«Когда мы только начинали жить с Катей, и на горизонте загорелась звезда семьи, мы с ней договорились про одну штуку, - говорит Сергей Притула. – Она сказала: «В жизни бывает всякое-разное, но я хочу, что бы мы жили с тобой так, что бы меня не жалели». Это была сильная незримая истина. И я стараюсь жить и вести себя именно так.