Украинские политики и телеведущие облюбовалы одесские пляжи

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instagram.com/marichkapadalko

Лето – прекрасное время для отдыха. Некоторые отдают предпочтение отдыху за рубежом, а кто-то с удовольствием отправляется в путешествие по украинским землям

Не игнорируют свое свободное время от гастролей и украинские звезды и политики, которые в этом году местом своего отдыха уверенно выбирают Одессу.

Так, Маричка Падалко c мужем, нардепом Егором Соболевым и тремя детьми Маричка наслаждалась теплыми днями и морем в селе Грибовка, Одесской области.

«Попрощались с морем Поскольку это мой пятый подряд летний отдых в Украине, решила в этом году поснимать видео, поделиться своими расходами и сравнить. За несколько дней изложения видеоблог на своем YouTube канале со всеми подсчетами. Сможете сравнить со своими, а я - с Вашими потому в следующем году хочу попробовать что-то новое!» - подписала Маричка свое фото в Instagram.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта «Лига смеха» и посетил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.

facebook.com

Фото отдыха на пляже появилось на Facebook-странице главы государства 27 июля.

«Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных», - подписано фото на странице Зеленского.

instagram.com/kosadcha

Отдыхала в Одессе и Катя Осадчая. Компанию в поездке ей составил муж, ведущий Юрий Горбунов и двухлетний сын Иван.

facebook.com/anatolij.anatolich

Также в этом году посетил одесский пляж телеведущий Анатолий Анатолич, который приехал на зрелищных футбольный матч.

facebook.com/masha.fokina

А в роскошном отеле M1 Club Hotel отдыхала внучка экс-премьер министра Украины Витольд Фокина Маша Фокина.