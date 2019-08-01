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    Украинские политики и телеведущие облюбовалы одесские пляжи

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    Украинские политики и телеведущие облюбовалы одесские пляжи
    instagram.com/marichkapadalko

    Лето – прекрасное время для отдыха. Некоторые отдают предпочтение отдыху за рубежом, а кто-то с удовольствием отправляется в путешествие по украинским землям

    Не игнорируют свое свободное время от гастролей и украинские звезды и политики, которые в этом году местом своего отдыха уверенно выбирают Одессу.

    Так, Маричка Падалко c мужем, нардепом Егором Соболевым и тремя детьми Маричка наслаждалась теплыми днями и морем в селе Грибовка, Одесской области.

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    instagram.com/marichkapadalko
    instagram.com/marichkapadalko
    instagram.com/marichkapadalko
    instagram.com/marichkapadalko
    instagram.com/marichkapadalko

    «Попрощались с морем Поскольку это мой пятый подряд летний отдых в Украине, решила в этом году поснимать видео, поделиться своими расходами и сравнить. За несколько дней изложения видеоблог на своем YouTube канале со всеми подсчетами. Сможете сравнить со своими, а я - с Вашими потому в следующем году хочу попробовать что-то новое!» - подписала Маричка свое фото в Instagram.

    Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта «Лига смеха» и посетил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.

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    facebook.com

    Фото отдыха на пляже появилось на Facebook-странице главы государства 27 июля.

    «Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных», - подписано фото на странице Зеленского.

    screenshot_3_755instagram.com/kosadcha

    Отдыхала в Одессе и Катя Осадчая. Компанию в поездке ей составил муж, ведущий Юрий Горбунов и двухлетний сын Иван.

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    facebook.com/anatolij.anatolich

    Также в этом году посетил одесский пляж телеведущий Анатолий Анатолич, который приехал на зрелищных футбольный матч.

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    А в роскошном отеле M1 Club Hotel отдыхала внучка экс-премьер министра Украины Витольд Фокина Маша Фокина.

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