Украинские политики и телеведущие облюбовалы одесские пляжи
Лето – прекрасное время для отдыха. Некоторые отдают предпочтение отдыху за рубежом, а кто-то с удовольствием отправляется в путешествие по украинским землям
Не игнорируют свое свободное время от гастролей и украинские звезды и политики, которые в этом году местом своего отдыха уверенно выбирают Одессу.
Так, Маричка Падалко c мужем, нардепом Егором Соболевым и тремя детьми Маричка наслаждалась теплыми днями и морем в селе Грибовка, Одесской области.
«Попрощались с морем Поскольку это мой пятый подряд летний отдых в Украине, решила в этом году поснимать видео, поделиться своими расходами и сравнить. За несколько дней изложения видеоблог на своем YouTube канале со всеми подсчетами. Сможете сравнить со своими, а я - с Вашими потому в следующем году хочу попробовать что-то новое!» - подписала Маричка свое фото в Instagram.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта «Лига смеха» и посетил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.
facebook.com
Фото отдыха на пляже появилось на Facebook-странице главы государства 27 июля.
«Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных», - подписано фото на странице Зеленского.
instagram.com/kosadcha
Отдыхала в Одессе и Катя Осадчая. Компанию в поездке ей составил муж, ведущий Юрий Горбунов и двухлетний сын Иван.
facebook.com/anatolij.anatolich
Также в этом году посетил одесский пляж телеведущий Анатолий Анатолич, который приехал на зрелищных футбольный матч.
facebook.com/masha.fokina
А в роскошном отеле M1 Club Hotel отдыхала внучка экс-премьер министра Украины Витольд Фокина Маша Фокина.