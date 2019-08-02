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    Фото

    Родная сестра Светланы Лободы похвасталась свадебными фотографиями

    • Розсилка
    Ксения Лобода и ее супруг - Родная сестра Светланы Лободы похвасталась свадебными фотографиями
    Ксения Лобода и ее супруг
    instagram.com/ksushka_loboda_

    Свадьба младшей сестры украинской певицы состоялась в конце июня

    Больше месяца прошло с момента свадьбы младшей сестры Светланы Лободы, а фотографии в сети появились только сейчас.

     Совместные снимки с возлюбленным Ксения Лобода опубликовала на своей странице в соцсети.

    «Жизнь разделилась на до и после», - коротко подписала снимки Ксения. 

    Пользователи соцсети оценили черно-белую фотосессию, роскошное платье невесты с длинным шлейфом и костюм жениха. Кроме этого, фолловеры Ксении отметили, что она очень похожа на свою старшую сестру-певицу.

    «Очень похожи со Светой! Красотки!», «Счастья вам», - пишут фолловеры.

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    Родная сестра Светланы Лободы похвасталась свадебными фотографиями
    Родная сестра Светланы Лободы похвасталась свадебными фотографиями
    Родная сестра Светланы Лободы похвасталась свадебными фотографиями
    Родная сестра Светланы Лободы похвасталась свадебными фотографиями
    Родная сестра Светланы Лободы похвасталась свадебными фотографиями
    Родная сестра Светланы Лободы похвасталась свадебными фотографиями
    Родная сестра Светланы Лободы похвасталась свадебными фотографиями
    instagram.com/ksushka_loboda_

    Стоит отметить, что свадебная фотосессия прошла  в особняке братьев Могилевцевых, в так называемом «Шоколадном домике».

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