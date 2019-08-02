Родная сестра Светланы Лободы похвасталась свадебными фотографиями
Ксения Лобода и ее супруг
instagram.com/ksushka_loboda_
Свадьба младшей сестры украинской певицы состоялась в конце июня
Больше месяца прошло с момента свадьбы младшей сестры Светланы Лободы, а фотографии в сети появились только сейчас.
Совместные снимки с возлюбленным Ксения Лобода опубликовала на своей странице в соцсети.
«Жизнь разделилась на до и после», - коротко подписала снимки Ксения.
Пользователи соцсети оценили черно-белую фотосессию, роскошное платье невесты с длинным шлейфом и костюм жениха. Кроме этого, фолловеры Ксении отметили, что она очень похожа на свою старшую сестру-певицу.
«Очень похожи со Светой! Красотки!», «Счастья вам», - пишут фолловеры.
instagram.com/ksushka_loboda_
Стоит отметить, что свадебная фотосессия прошла в особняке братьев Могилевцевых, в так называемом «Шоколадном домике».