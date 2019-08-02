Родная сестра Светланы Лободы похвасталась свадебными фотографиями



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Ксения Лобода и ее супруг instagram.com/ksushka_loboda_

Свадьба младшей сестры украинской певицы состоялась в конце июня

Больше месяца прошло с момента свадьбы младшей сестры Светланы Лободы, а фотографии в сети появились только сейчас.

Совместные снимки с возлюбленным Ксения Лобода опубликовала на своей странице в соцсети.

«Жизнь разделилась на до и после», - коротко подписала снимки Ксения.

Пользователи соцсети оценили черно-белую фотосессию, роскошное платье невесты с длинным шлейфом и костюм жениха. Кроме этого, фолловеры Ксении отметили, что она очень похожа на свою старшую сестру-певицу.

«Очень похожи со Светой! Красотки!», «Счастья вам», - пишут фолловеры.

Стоит отметить, что свадебная фотосессия прошла в особняке братьев Могилевцевых, в так называемом «Шоколадном домике».