Четыре в одном: нигерийка шьет хитрые платья, в которых прячутся разные дизайны (фото)



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Девушка стала знаменитой благодаря необычному дизайну своих платьев

Мир дизайна одежды каждый сезон открывает для людей что-нибудь интересное, и за новинками не всегда стоят известные модные дома. Иногда нечто необычное создают начинающие дизайнеры — такие, как Ойинда Акинфенва. Девушка из Нигерии стала популярна благодаря своим многофункциональным платьям: один и тот же наряд её пошива можно носить по-разному.

Жительница Нигерии по имени Ойинда Акинфенва заработала себе известность благодаря платьям. В июле 2020 года Ойинда основала свой бренд Janore, и теперь она создаёт мультифункциональные платья — их можно носить по-разному. По словам девушки, она никогда особо не планировала становиться дизайнером, но в какой-то момент просто поняла, что может шить платья, и решила этим заняться.

Создание таких многофункциональных нарядов отнимает много времени и сил, ведь нужно убедиться в том, что все дизайны практичны и их можно носить в обычной жизни.

Ойинда также поделилась с изданием The Spotter, что очень волнуется по поводу своих нарядов: получатся ли они, понравятся ли людям. Но девушка признаётся, что в итоге всё получается отлично, несмотря на её опасения.

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