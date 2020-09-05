Эти родители справляются со своими обязанностями на пять с плюсом (фото)



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Этим детям определенно повезло с мамами и папами

Мы часто слышим от молодых отцов и матерей, что рождение ребенка меняет жизнь человека на 180 градусов. Почему-то принято считать, что эти изменения обязательно должны быть в худшую сторону. Однако быть родителем — довольно весело и круто, можете убедиться в этом на примере людей из нашего материала. Этим 11 детям определенно повезло с мамами и папами.

«Я мечтал о парных футболках несколько месяцев», «Потрясающее волшебное дерево для любимой дочки», «И папа, и сын фанаты «Мандалорца», «Когда ДНК-тест не нужен», «Представление для настоящего фаната», «Свободное время отца двух дочек», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.