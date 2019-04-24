Чистый четверг: обычаи и традиции праздника

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Тайная вечеря

Какие ритуалы должен совершить каждый верующий за три дня до Пасхи

В этом году Чистый четверг выпал на 25 апреля. Это один из самых важных дней Страстной недели и всего Великого поста, который соблюдают христиане.

В Великий четверг христиане вспоминают четыре события: Тайную вечерю, омовение Христом ног ученикам, молитву Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

К Чистому четвергу были приурочены очистительные обряды. Считалось, что перед Пасхой необходимо очистить не только пространство, но и душу. Поэтому люди отправлялись на утреннюю службу в церковь, где исповедовались и причащались, а по возвращению брались за работу.

Обряды и обычаи Чистого четверга

Многие из этих обрядов нацелены на очищение — наряду с душой перед Пасхой было необходимо очистить тело и окружающее пространство. В этот день устраивали генеральную уборку жилья, очищали дом от ненужных вещей, вымывали посуду, стирали одежду и белье, готовили еду и пекли куличи к Пасхе.

Кроме того, магическая и целительная сила приписывалась и испеченному в этот день хлебу, и особо приготовленной соли.

Стоит отметить, что именно в Чистый четверг готовится вся еда к Пасхе: красятся яйца, пекутся пироги, пасхальные куличи и другие угощения. Ведь в Страстную пятницу это делать уже нельзя.

Важно также помнить, что все приготовления должны сопровождаться только хорошими помыслами. Также в Чистый четверг помогали нуждающимся.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Ранее считалось, что тот, кто в Чистый четверг в доме грязь разводил, весь год будет жить в грязи и ссорах. Нельзя затевать генеральную уборку в доме и большую стирку в этот день.

Считается, что в этот день нельзя отдавать из дома ничего ценного и занимать деньги, потому что вместе с ценностями можно отдать и благополучие.

Во время приготовления пищи на Пасху нельзя нарушать пост.

При приготовлении пасок и другой праздничной выпечки нужно быть в хорошем расположении духа и иметь хорошие помыслы.

Купание в Чистый четверг

Этот день было принято начинать с купания еще до восхода солнца, а процесс физического очищения сопровождался различными обрядами: от подстригания волос девушек и парней до разных кликаний и песен.

Умываться нужно «из серебра» – стоит бросить любое серебро в воду и после этого ею умыться. Именно поэтому предки верили, что такие обряды сохраняют красоту и здоровье верующих людей.

Еще одной особенностью в Чистый четверг считают целебную силу соли, которая называется четверговой. После купания члены семьи должны бросить горсть соли в горшок, чтобы она служила оберегом дома на будущий год. Для увеличения силы ее запекали в печи или освящали в церкви.