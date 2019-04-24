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    Здоровье

    Нутрициологи заявляют, что шоколад полезен для здоровья

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    Нутрициологи заявляют, что шоколад полезен для здоровья
    Meteoprog.ua

    У шоколада много полезных свойств и отказываться от него вовсе не обязательно

    С раннего детства мы слышим о том, что шоколад вреден для зубов и фигуры. Но как оказалось, лакомства есть и полезные свойства, которые не благоприятно влияют на организм.

    Во-первых, шоколад поднимает настроение. Благодаря своему вкусу, аромату и текстуре шоколад стимулирует часть мозга, которая отвечает за удовольствие. Он содержит триптофан – вещество, стимулирующее выработку "гормона радости" серотонина. Эксперты отмечают, что эмоции во время поедания шоколада можно сравнить с чувством влюбленности. 

    Во-вторых, шоколад полезен для здоровья сердца. Он снижает кровяное давление и обладает противовоспалительным эффектом.

    В-третьих, шоколад помогает защитить сосуды от окисления холестерола. За этот эффект отвечают флавоноиды, которые есть в какао-бобах.

    Еще шоколад помогает успокоить кашель. Это действие связывают с содержанием в нем теобромина. Также шоколад хорош для мозга, потому что работает для профилактики болезни Альцгеймера. 

    Какой шоколад полезнее всего? Черный, с самым высоким содержанием какао (от 70%) – в нем флавоноидов больше всего. Молочный шоколад содержит их совсем немного, к тому же в нем много сахара и других добавок, так что это точно не лучший десерт. 

    Шоколад приравнивают к сладостям, и потому считается, что перекусывать им не очень полезно, но диетологи говорят, что у черного шоколада низкий гликемический индекс, а значит, он вполне годится в качестве снека. 

     

    Джерело: Buro 24/7

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