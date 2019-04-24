Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда



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Маша Ефросинина

Украинская телеведущая рассказала, как держит себя в форме

Во время съемок проекта «Дивовижні люди» Маша Ефросинина вспомнила, как много лет назад познакомилась с Александром Скичко, который проходил кастинг в одном из ее проектов. Кроме того, Маша рассказала, что тогда выглядела совершенно иначе, но при этом помнит себя «полненькой и со щечками».

По словам Ефросининой залог ее стройной фигуры – строгий контроль за питанием и регулярные физические тренировки. Небольшие поблажки себе Маша все же порой делает, но есть и одно обязательное правило, которое она соблюдает.

«Я помню, как еще на заре моей карьеры нам говорили – быть аккуратными со сладостями. И скажу вам так: в плане сладостей и шоколада я категорична – после 15:00 подобного не ем», – призналась Маша Ефросинина.

Напомним, что несколько дней назад украинская телеведущая Маша Ефросинина выпустила первую коллекцию одежды для женщин. В дебютную коллекцию вошли 34 единицы одежды, и каждая из них запланирована в нескольких цветах.

«Главной нашей задачей было - сделать максимально удобные вещи. Но, в то же время, элегантные и стильные. Поэтому Mashsh - это облегающие лосины и леггинсы с высокой талией (чтобы ничего не давило и не перетягивало), футболки и майки over (их можно спустить на одно плечо или завязать в узел), пижамы и еще много максимально красивых и удобных вещей. Конечно, мне, как человеку из fashion-индустрии, хотелось добавить суперхайповых элементов, но Маша настояла, чтобы вся одежда была универсальной, вне времени», - отметила Маша Бех.