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    Жизнь

    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда

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    Маша Ефросинина - Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина

    Украинская телеведущая рассказала, как держит себя в форме

    Во время съемок проекта «Дивовижні люди» Маша Ефросинина вспомнила, как много лет назад познакомилась с Александром Скичко, который проходил кастинг в одном из ее проектов. Кроме того, Маша рассказала, что тогда выглядела совершенно иначе, но при этом помнит себя «полненькой и со щечками».

    По словам Ефросининой залог ее стройной фигуры – строгий контроль за питанием и регулярные физические тренировки. Небольшие поблажки себе Маша все же порой делает, но есть и одно обязательное правило, которое она соблюдает.

    «Я помню, как еще на заре моей карьеры нам говорили – быть аккуратными со сладостями. И скажу вам так: в плане сладостей и шоколада я категорична – после 15:00 подобного не ем», – призналась Маша Ефросинина.

    Напомним, что несколько дней назад украинская телеведущая Маша Ефросинина выпустила первую коллекцию одежды для женщин. В дебютную коллекцию вошли 34 единицы одежды, и каждая из них запланирована в нескольких цветах.

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    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда
    Маша Ефросинина призналась, что не ест сладости после обеда

     «Главной нашей задачей было - сделать максимально удобные вещи. Но, в то же время, элегантные и стильные. Поэтому Mashsh - это облегающие лосины и леггинсы с высокой талией (чтобы ничего не давило и не перетягивало), футболки и майки over (их можно спустить на одно плечо или завязать в узел), пижамы и еще много максимально красивых и удобных вещей. Конечно, мне, как человеку из fashion-индустрии, хотелось добавить суперхайповых элементов, но Маша настояла, чтобы вся одежда была универсальной, вне времени», - отметила Маша Бех.

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