Тина Кароль поделилась семейным рецептом творожной пасхи
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Розсилка
Тина Кароль
Украинская певица призналась, что рецепт получила от своей мамы
Пасха уже совсем скоро и звезды делятся в сети семейными рецептами. Не осталась в стороне и украинская певица Тина Кароль. Звезда подробно рассказала своим поклонникам в соцсети, как приготовить творожную паску с добавлением орехов и сухофруктов.
Для приготовления творожной паски вам понадобятся:
- 1 кг творога,
- 1 стакан сливок 10% жирности,
- 5 яиц,
- 2 стакана сахара,
- 1 пачка сливочного масла,
- по 100 г изюма, грецких орехов, цукатов,
- 1 пакетик ванильного сахара
- цедра одного лимона
«Отделите желтки от белков и взбейте, добавьте сливки и доведите до кипения в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая. Пока масса охлаждается, обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и высушите. Натрите цедру одного лимона. В массу, которая охладилась, положите сыр, сливочное масло и тщательно разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар, хорошо перемешайте. Смесь выкладывается в форму для паски на два слоя влажной марли и ставится в холодильник под гнет на 12 часов. Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками», - поделилась артистка.
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