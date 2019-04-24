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    Жизнь

    Тина Кароль поделилась семейным рецептом творожной пасхи

    • Розсилка
    Тина Кароль - Тина Кароль поделилась семейным рецептом творожной пасхи
    Тина Кароль

    Украинская певица призналась, что рецепт получила от своей мамы

    Пасха уже совсем скоро и звезды делятся в сети семейными рецептами. Не осталась в стороне и украинская певица Тина Кароль. Звезда подробно рассказала своим поклонникам в соцсети, как приготовить творожную паску с добавлением орехов и сухофруктов. 

    Для приготовления творожной паски вам понадобятся:

    • 1 кг творога,
    • 1 стакан сливок 10% жирности,
    • 5 яиц,
    • 2 стакана сахара,
    • 1 пачка сливочного масла,
    • по 100 г изюма, грецких орехов, цукатов,
    • 1 пакетик ванильного сахара
    • цедра одного лимона
    «Отделите желтки от белков и взбейте, добавьте сливки и доведите до кипения в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая. Пока масса охлаждается, обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и высушите. Натрите цедру одного лимона. В массу, которая охладилась, положите сыр, сливочное масло и тщательно разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар, хорошо перемешайте. Смесь выкладывается в форму для паски на два слоя влажной марли и ставится в холодильник под гнет на 12 часов. Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками», - поделилась артистка.
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