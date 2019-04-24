Тина Кароль поделилась семейным рецептом творожной пасхи



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Тина Кароль

Украинская певица призналась, что рецепт получила от своей мамы

Пасха уже совсем скоро и звезды делятся в сети семейными рецептами. Не осталась в стороне и украинская певица Тина Кароль. Звезда подробно рассказала своим поклонникам в соцсети, как приготовить творожную паску с добавлением орехов и сухофруктов.

Для приготовления творожной паски вам понадобятся:

1 кг творога,

1 стакан сливок 10% жирности,

5 яиц,

2 стакана сахара,

1 пачка сливочного масла,

по 100 г изюма, грецких орехов, цукатов,

1 пакетик ванильного сахара

цедра одного лимона

«Отделите желтки от белков и взбейте, добавьте сливки и доведите до кипения в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая. Пока масса охлаждается, обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и высушите. Натрите цедру одного лимона. В массу, которая охладилась, положите сыр, сливочное масло и тщательно разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар, хорошо перемешайте. Смесь выкладывается в форму для паски на два слоя влажной марли и ставится в холодильник под гнет на 12 часов. Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками», - поделилась артистка.