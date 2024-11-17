Чоловік покійної Руслани Писанки показав, який вигляд має її могила

Ігор Ісаков досі важко переживає втрату дружини, тож звертається до неї подумки

Сьогодні, 17 листопада, відомій акторці та ведучій Руслані Писанці могло б виповнитися 59 років. Але, на жаль, життя знаменитості обірвалося два роки тому. Про покійну артистку доволі часто згадує її чоловік Ігор Ісаков. Він час від часу ділиться теплими спогадами про свою дружину, яку дуже кохав. Тож у день народження Писанки удівець провідав її могилу на одному з цвинтарів у Києві. Ігор досі важко переживає втрату дружини, тож звертається до неї подумки.

Так, на своїй Facebook-сторінці Ігор Ісаков у зверненні до покійної привітав її з особливим днем і висловив свої щирі почуття. Також удівець поділився фото з могили Руслани Писанки. На зображенні також видніються квіти у горщику та зефір у шоколаді. За словами чоловіка артистки, це були її найулюбленіші солодощі за життя.

«Із Днем народження, моя найрідніша. Все, як ти любиш. Пам'ятаю й ціную кожну мить з тобою», – написав удівець.

Нагадаємо, ведуча Руслана Писанка пішла з життя 19 липня 2022 року. Артистка померла у Німеччині, де вона боролася з тяжкою хворобою – рак. Прощання з Русланою Писанкою відбулося 21 серпня минулого року в Спасо-Преображенському соборі.

Прах покійної Руслани Писанки був у крипті Спасо-Преображенського собору. Однак легендарну ведучу разом з мамою поховали на одному з цвинтарів Києва, де вже поховані її брат та батько.