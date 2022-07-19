Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка

Не стало відомої телеведучої Руслани Писанки. Акторка та телеведуча померла у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу. Їй було 56 років.

«Велика війна змусила поїхати у Німеччину. Там лікарі діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала», – йдеться у повідомленні колег Писанки.

Руслана Ігорівна Писанка (Писанко) – українська актриса та телеведуча. Справжнє прізвище Писанко, яке вказано у титрах фільму «Кілька любовних історій».

Народилася 17 листопада 1965 року у Києві в сім'ї кінооператора Ігоря Миколайовича Писанка, Лауреата премії Шевченка у 1973 році за документальний фільм «Радянська Україна».

2006 року брала участь в українському телепроєкті «Танці зі зірками».

У 2010 році брала участь у телепроекті «Зірка+Зірка» на «1+1» співала у дуеті з українським оперним та естрадним співаком Володимиром Гришком.

У 2017 році бере участь у сьомому сезоні «Зважені та щасливі» на «СТБ» як сімейна пара з чоловіком Ігорем Ісаковим.

Останнім часом вела програму «Погода від Руслани Писанки» на радіостанції «Ретро FM Україна» та шоу на 1+1 «Твій День».

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