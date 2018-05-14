Cтарший сын Анджелины Джоли хочет жить с Брэдом Питтом

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Анджелина Джоли и ее сын Мэддокс

Мальчик сильно обижен на Джоли

Хотя Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались почти два года назад, они все еще решают вопросы, связанные с правом опеки над детьми — пока все шестеро детей живут с матерью. Напомним, экс-супруги воспитывают 16-летнего Мэддокса, 14-летнего Пакса, 13-летнюю Захару, 11-летнюю Шайло и девятилетних двойняшек Вивьен и Нокса.

Старший сын Мэддокс, которого Джоли усыновила еще до брака с Питтом, всегда был на стороне матери, и именно его напряженные отношения с приемным отцом стали одной из причин развода. Однако, по информации западных СМИ, теперь молодой человек хочет съехать от матери, чтобы жить с Брэдом.

Инсайдеры рассказали, что Мэддокс сильно обиделся на Анджелину после того, как на родине сына, в Камбодже, она посетила могилу бывшего лидера страны Пола Пота, из-за жестокого правления которого пострадали и погибли миллионы людей.

Мальчика очень оскорбил этот поступок, и теперь н хочет переехать к отцу. Однако решение по этому вопросу будет принимать судья.

Джерело: graziamagazine.ru