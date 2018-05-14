Хлое Кардашьян впервые показала свою новорожденную дочь

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Хлое Кардашьян

Ролик с девочкой собрал 23 млн просмотров за сутки

Звезда американского реалити-шоу Хлое Крдашьян выложила первое видео со своей новорожденной дочерью. «Счастливый первый месяц с Тру», - подписала она трогательный ролик на своей странице в Instagram, пишет «Главком».

В видео слышен голос за кадром самой Хлое, которая признается в любви девочке, которой недавно исполнился месяц.

«С первым счастливым месяцем меня! Я люблю тебя, моя маленькая красавица», - говорит звезда.

У поклонников Хлое видео маленькой Тру вызвало настоящий восторг. Всего за день оно набрало уже более 23 млн просмотров и почти шесть миллионов лайков.

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian) 12 Тра 2018 р. о 5:37 PDT

Напомним, что преждевременное появление первенца Хлои Кардашян было связано с громким скандалом, вызванным изменой ее возлюбленного Тристана Томпсона.