Хлое Кардашьян впервые показала свою новорожденную дочь
- Сьогодні, 16:30
-
Розсилка
Ролик с девочкой собрал 23 млн просмотров за сутки
Звезда американского реалити-шоу Хлое Крдашьян выложила первое видео со своей новорожденной дочерью. «Счастливый первый месяц с Тру», - подписала она трогательный ролик на своей странице в Instagram, пишет «Главком».
В видео слышен голос за кадром самой Хлое, которая признается в любви девочке, которой недавно исполнился месяц.
«С первым счастливым месяцем меня! Я люблю тебя, моя маленькая красавица», - говорит звезда.
У поклонников Хлое видео маленькой Тру вызвало настоящий восторг. Всего за день оно набрало уже более 23 млн просмотров и почти шесть миллионов лайков.
Напомним, что преждевременное появление первенца Хлои Кардашян было связано с громким скандалом, вызванным изменой ее возлюбленного Тристана Томпсона.