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    Хлое Кардашьян впервые показала свою новорожденную дочь

    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 16:30
    • Розсилка
    Хлое Кардашьян
    Хлое Кардашьян

    Ролик с девочкой собрал 23 млн просмотров за сутки

    Звезда американского реалити-шоу Хлое Крдашьян выложила первое видео со своей новорожденной дочерью. «Счастливый первый месяц с Тру», - подписала она трогательный ролик на своей странице в Instagram, пишет «Главком».

    В видео слышен голос за кадром самой Хлое, которая признается в любви девочке, которой недавно исполнился месяц.  

    «С первым счастливым месяцем меня! Я люблю тебя, моя маленькая красавица», - говорит звезда.

    У поклонников Хлое видео маленькой Тру вызвало настоящий восторг. Всего за день оно набрало уже более 23 млн просмотров и почти шесть миллионов лайков.

    Напомним, что преждевременное появление первенца Хлои Кардашян было связано с громким скандалом, вызванным изменой ее возлюбленного Тристана Томпсона.

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