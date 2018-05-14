Канны-2018: Тодоренко и Брежнева продемонстрировали соблазнительные платья

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Регина Тодоренко

Тодоренко раскритиковали за излишне эффектный наряд

Популярная украинская певица Вера Брежнева и ведущая Регина Тодоренко вышли на красную дорожку Каннского кинофестиваля в эффектных вечерних платьях.

Экс-солистка «ВИА Гры» выбрала для почетного выхода сдержанный наряд с обнаженной спиной от Versace.

А бывшая ведущая «Орла и Решка» сделала ставку на оригинальность. Последний, правда, натолкнулся на критику пользователей социальных сетей. Ее пышную юбку «тортом», «капкейком», «тюлью» и даже предположили, что она беременна.

«Я готовилась полгода, искала подходящее платье, несколько часов прически и макияжа, несколько часов нервов и переживаний, и все ради нескольких минут прохода», - рассказал о своих приготовлениях ведущая.

Также она рассказал о своих впечатлениях от пребывания на самой красной дорожке. «Когда я услышала, как на весь Каннский фестиваль объявили о том, что на красной ковровой дорожке появляется Регина Тодоренко и вышла из машины, мне начали кричать фотографы «Регина, посмотри сюда», «Улыбнись нам», ко мне подходили брать автографы, со всех сторон снимали, показывали на большом экране. Это просто незабываемые впечатления, которые невозможно описать словами», - вспоминает Регина.

Джерело: Табло ID