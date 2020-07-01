Cтудия Warner вновь хочет Кристиана Бэйла на роль Бэтмена



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По данным источников, актера рассматривают как запасной вариант, если от роли откажется Майкл Китон

В СМИ появилась информация о том, что студия Warner рассматривает кандидатуру Кристиана Бэйла на роль постаревшего Брюса Уэйна в фильме «Флэш». Как сообщают источники DCEU Mythic, Бэйлу могут сделать соответствующее предложение, если от роли откажется Майкл Китон, переговоры с которым уже ведутся. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее стало известно, что студия предложила роль Брюса Уэйна Майклу Китону, который впервые сыграл Бэтмена в одноименном фильме Тима Бертона 1989 года. Последний раз Китон играл Бэтмена в 1992 году в фильме «Бэтмен возвращается», но отказался от роли после того, как Бертона заменили Джоэлом Шумахером.

Кристиан Бэйл, в свою очередь, играл Бэтмена в фильмах Кристофера Нолана «Темный рыцарь» (2008 год) и «Темный рыцарь: возрождение легенды» (2012 год). Студия пока не начинала переговоры с Бэйлом и лишь рассматривает его кандидатуру в качестве запасного варианта. При этом отмечается, что Warner не планирует обращаться с похожим предложением к Бену Аффлеку, который исполнил роль Темного рыцаря в фильмах «Бэтмен против Супермена» (2016 год) и «Лига справедливости» (2017 год).

Точно неизвестно, насколько большая роль будет у пожилого Бэтмена для сюжета «Флэша», но отмечается, что студия хочет сделать из него наставника для молодых героев, который управляет событиями незаметно.

В основе фильма «Флэш» лежит сюжетная арка из комиксов «Флешпойнт». Главный герой отправится в прошлое, чтобы спасти от смерти свою мать. Он предотвращает ее гибель, но случайно создает еще одну вселенную. Главную роль исполнит Эзра Миллер.