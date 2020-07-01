  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемочной площадке

    • Розсилка
    Актриса Энн Хэтэуэй и режиссер Крис Нолан - Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемочной площадке
    Актриса Энн Хэтэуэй и режиссер Крис Нолан

    Актриса Энн Хэтэуэй поделилась подробностями о чудачествах режиссера

    Актриса Энн Хэтэуэй в специальном подкасте для издания Variety поделилась интересной информацией о режиссере Кристофере Нолане.

    Как выяснилось, на съемочных площадках проектов мастера под строгим запретом находятся… стулья. Помимо них запрещены мобильные телефоны, но с ними все понятно, в отличие от стульев.

    Как выяснилось, смысл подобных ограничений в том, что если где-то на площадке есть стул, то на него обязательно кто-то сядет и не будет выполнять свою работу. Звучит странно, однако если вспомнить картины Нолана и то, что все они достигали большого успеха в мире кино, возможно, в подобных запретах все же есть что-то разумное.

    Новость о нелюбви режиссера к стульям быстро облетела Интернет, так что люди начали активно шутить по этому поводу. Напомним, премьера нового фильма Кристофера Нолана «Довод» состоится уже 12 августа.

     Читайте также: Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни

     

    знаменитости кино актриса самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ